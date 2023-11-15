9 болезней, которые может вызвать стресс

Не всякий стресс плох для организма. Иногда он даже может быть полезным и дать прилив энергии. Но это чаще всего связано с краткосрочными стрессовыми факторами. Что касается длительного стресса, то он сказывается на здоровье хуже всего.

9 болезней, которые может вызвать стресс
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Эти девять болезней может вызвать или усугубить хронический стресс. Он проявляется, например, когда вы ухаживаете за родственником с болезнью Альцгеймера или ходите на нелюбимую работу.

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  • Депрессия и другие психические расстройства. Исследования показывают, что хронический стресс, если с ним никак не бороться, связан с депрессией и тревогой. Примерно у 20–25% людей, переживших стрессовые события, развивается депрессия.
  • Бессонница. 43% из почти 2000 опрошенных взрослых сообщили, что стресс не давал им спать по ночам хотя бы один раз за последний месяц. Также 21% людей признались, что при плохом сне они испытывают ещё больший стресс.
  • Сердечно-сосудистые заболевания. Результаты исследований демонстрируют, что частью реакции на стресс является учащенное сердцебиение и сужение кровеносных сосудов (или расширение сосудов некоторых скелетных мышц, помогающее телу двигаться в ответ на борьбу или бегство). Если организм долго находится в этом состоянии, то сердце и сердечно-сосудистая система могут быть повреждены. Кроме того, при стрессе вы можете слишком много есть или пить, что тоже приводит к развитию болезней сердца.
  • Простуда. Одно исследование показало, что участники, которые к началу эксперимента страдали от более сильного общего стресса, с большей вероятностью заразились вирусом после воздействия.
  • ВИЧ и СПИД. Есть научные данные, которые доказывают, что стресс может усугубить ВИЧ.
  • Желудочно-кишечные заболевания. Стресс повышает вероятность развития синдрома раздражённого кишечника, воспалительных заболеваний кишечника, гастроэзофагеального рефлюкса, запоров, диареи, дискомфорта в желудке.
  • Хроническая боль. Мигрень, боль в пояснице могут возникнуть или стать ещё сильнее при напряжении мышц. Кроме того, боль по своей сути и является стрессом.
  • Рак. Результаты исследований показывают, что стресс играет определённую роль в возникновении рака. Одна из возможных причин - это то, что стресс активирует воспалительную реакцию тела и мозга, стимулирует выработку гормонов стресса надпочечниками.
  • Аутоиммунные заболевания. Усугубляются стрессом такие состояния, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанка, псориатический артрит и псориаз.

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