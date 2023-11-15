9 болезней, которые может вызвать стресс
Не всякий стресс плох для организма. Иногда он даже может быть полезным и дать прилив энергии. Но это чаще всего связано с краткосрочными стрессовыми факторами. Что касается длительного стресса, то он сказывается на здоровье хуже всего.
Эти девять болезней может вызвать или усугубить хронический стресс. Он проявляется, например, когда вы ухаживаете за родственником с болезнью Альцгеймера или ходите на нелюбимую работу.
Видео дня
- Депрессия и другие психические расстройства. Исследования показывают, что хронический стресс, если с ним никак не бороться, связан с депрессией и тревогой. Примерно у 20–25% людей, переживших стрессовые события, развивается депрессия.
- Бессонница. 43% из почти 2000 опрошенных взрослых сообщили, что стресс не давал им спать по ночам хотя бы один раз за последний месяц. Также 21% людей признались, что при плохом сне они испытывают ещё больший стресс.
- Сердечно-сосудистые заболевания. Результаты исследований демонстрируют, что частью реакции на стресс является учащенное сердцебиение и сужение кровеносных сосудов (или расширение сосудов некоторых скелетных мышц, помогающее телу двигаться в ответ на борьбу или бегство). Если организм долго находится в этом состоянии, то сердце и сердечно-сосудистая система могут быть повреждены. Кроме того, при стрессе вы можете слишком много есть или пить, что тоже приводит к развитию болезней сердца.
- Простуда. Одно исследование показало, что участники, которые к началу эксперимента страдали от более сильного общего стресса, с большей вероятностью заразились вирусом после воздействия.
- ВИЧ и СПИД. Есть научные данные, которые доказывают, что стресс может усугубить ВИЧ.
- Желудочно-кишечные заболевания. Стресс повышает вероятность развития синдрома раздражённого кишечника, воспалительных заболеваний кишечника, гастроэзофагеального рефлюкса, запоров, диареи, дискомфорта в желудке.
- Хроническая боль. Мигрень, боль в пояснице могут возникнуть или стать ещё сильнее при напряжении мышц. Кроме того, боль по своей сути и является стрессом.
- Рак. Результаты исследований показывают, что стресс играет определённую роль в возникновении рака. Одна из возможных причин - это то, что стресс активирует воспалительную реакцию тела и мозга, стимулирует выработку гормонов стресса надпочечниками.
- Аутоиммунные заболевания. Усугубляются стрессом такие состояния, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанка, псориатический артрит и псориаз.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ferra.ru: главные новости