Названы самые тревожные симптомы смертельной болезни сердца

Британские медики рассказали о самых тревожных симптомах смертельной болезни сердца.

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Как передаёт ЗОЖ.news, на сердечный приступ, а именно о нём идёт речь, могут указывать определённые признаки на ступнях и голенях.

В частности, специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачу при обнаружении отеков на лодыжках и голенях.

«Отёки или набухание в ногах и ступнях могут появиться, когда сердце недостаточно эффективно качает кровь, вызывая накопление жидкости», – подчеркнули британские медики.

Кроме того, на сердечный приступ может указывать боль в груди, которая проявляется как ощущение давления, тяжести, стеснения или сдавливания в груди.

Также признаком приступа может выступать боль в других частях тела, например, в челюсти, шее, спине и животе. Боль может ощущаться в руках, чаще левой, но иногда затрагивать обе.