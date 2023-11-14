Какие продукты помогут снизить вероятность развития диабета

Научные исследования показывают, что люди с диабетом 2 типа могут контролировать уровень сахара в крови при помощи правильной диеты и снижения веса. Нужно всего лишь заменить некоторые привычные продукты на более полезные.

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Замените сок фруктами и стаканом воды. В фруктовых соках много сахара. Лучше вместо них употреблять фрукты: они приводят к гораздо меньшему скачку уровня инсулина и сахара в крови.

Выбирайте ягоды. Ешьте ежевику, малину и чернику. Они станут отличным перекусом и не приведут к сильному скачку уровня глюкозы в крови.

Замените углеводы белками. Картофель, цельнозерновые продукты, белый рис и другие углеводы усваиваются в виде сахаров. Это вызывает большую часть проблем, связанных с диабетом 2 типа. Поэтому замените часть углеводов белком вроде рыбы, молочных продуктов, мяса.

Измените способ приготовления еды. Избегайте жарки продуктов. Вместо этого готовьте на гриле, на пару или тушите. Если же вы всё-таки хотите что-то пожарить, то используйте оливковое масло или сливочное масло травяного откорма.

Замените газированные напитки водой. Для утоления жажды лучше пить обычную воду.