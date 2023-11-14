Ранние симптомы диабета, которые часто остаются незамеченными

Повышенный уровень сахара в крови может быть опасен для здоровья. Если это состояние не лечить, то человек может потерять зрение или столкнуться с сердечным приступом.

© Ferra.ru

Доктор Нил Патель, врач общей практики LloydsPharmacy Online, назвал самые ранние симптомы сахарного диабета. Часто на эти признаки люди не обращают внимания.

Среди таких признаков - более частое мочеиспускание (особенно по ночам), необычное чувство жажды, усталость, непреднамеренное снижение веса, молочница либо зуд половых органов, долгое заживление порезов.

Больше подвержены развитию диабета 2 типа люди с ожирением и избыточным весом. Также более высокий риск столкнуться с этой болезнью у людей из южноазиатских, африканско-карибских семей, у темнокожих африканцев.