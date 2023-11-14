Врач назвала два способа избежать сахарного диабета

С каждым годом россиян, страдающих сахарным диабетом, становится все больше. Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала, почему возникает заболевание и как его избежать.

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«Сахарный диабет 1-го и 2-го типа не возникает внезапно, а развивается постепенно, от 7 до 12 лет, в зависимости от компенсаторных особенностей организма», – пояснила эксперт.

По ее словам, одна из причин заболевания – это повреждение и постепенная атрофия бета-клеток поджелудочной железы, содержащих инсулин, который перерабатывает поступающую в организм глюкозу. Также причиной может быть инсулинорезистентность, при которой ткани не могут воспринимать поступающую в организм глюкозу.