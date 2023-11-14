Перечислены первые симптомы кори

Корь — очень заразное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, а иногда и к летальному исходу.

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Врач Роман Иванов рассказал, как защититься и не пропустить первые признаки этой инфекции.

Он напомнил, что корь — это острая инфекция, возбудителем которой выступает вирус семейства парамиксовирусов, передающийся воздушно-капельным путем. Распространение вируса происходит по воздуху, он может оседать на поверхностях.

Инкубационный период кори составляет от 9 до 17 дней. В этом время явных симптомов болезни нет, но вирус активно распространяется в организме. Затем возникают насморк, головная боль, слабость и лихорадка. Ключевой симптом кори — сыпь — возникает еще через несколько дней.

Высыпания при кори ярко-красные и возникают сначала на лице, постепенно опускаются к ногам, равномерно покрывая все тело, передает Life.ru.