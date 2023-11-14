Онколог рассказал, от каких видов рака может защитить спорт

Физические нагрузки способны снизить риски развития семи видов рака. Об этом рассказал онколог Владислав Евсеев .

«Спорт помогает предупредить рак молочной железы, рак тела матки, рак толстой кишки, пищевода и желудка, почек, мочевого пузыря и легких», – пояснил Евсеев.

По его словам, это происходит, потому что физическая активность способна уменьшить общее «воспаленное» состояние в организме, снизить вес, стимулировать функцию иммунной системы.