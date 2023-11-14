Онколог рассказал, от каких видов рака может защитить спорт
Физические нагрузки способны снизить риски развития семи видов рака. Об этом рассказал онколог Владислав Евсеев.
«Спорт помогает предупредить рак молочной железы, рак тела матки, рак толстой кишки, пищевода и желудка, почек, мочевого пузыря и легких», – пояснил Евсеев.
По его словам, это происходит, потому что физическая активность способна уменьшить общее «воспаленное» состояние в организме, снизить вес, стимулировать функцию иммунной системы.
Кроме того, нагрузки помогают нормализовать уровни половых гормонов, пишет издание Doctorpiter.ru.