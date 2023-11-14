Около 45% россиян привились от гриппа
На сегодняшний день от гриппа привито около 45% россиян, сообщает Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«В регионах страны продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привиты свыше 67 млн человек, что составляет 45% от численности населения страны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 1,6%.