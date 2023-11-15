Что нужно знать о сахарном диабете, чтобы он не застал врасплох

Врач Андреева: никакие продукты не снижают сахар в крови. Сделать это могут лишь некоторые алкогольные напитки, но спиртное — точно не то, что нужно диабетику. Самое главное для больного сахарным диабетом второго типа — держать вес в норме и потреблять поменьше углеводов. При сахарном диабете первого типа нужно колоть инсулин. Чем отличаются типы диабета и и у кого они могут появиться, объяснили эндокринологи Марина Свиридонова и Виктория Андреева.

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Чем отличается диабет первого и второго типов

Кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала порталу РИАМО, что сахарный диабет первого типа обычно застаёт людей врасплох, появляется как будто из ниоткуда. Спровоцировать болезнь могут стресс, вирусная инфекция и другие факторы. Иногда недуг появляется на фоне наследственной предрасположенности.

В основе диабета первого типа — недостаток собственного инсулина. То есть нарушается работа клеток поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, и человеку приходится доставлять этот гормон извне. Такой тип диабета обычно развивается в возрасте до 30 лет.

Сахарный диабет второго типа в большинстве случаев возникает из-за ожирения и генетики. Именно на этот тип приходится 90% случаев диабета. Развивается патология постепенно. По словам Виктории Андреевой, при этом заболевании инсулина, наоборот, много в организме, но клетки к нему становятся нечувствительными. Это состояние называют инсулинорезистентностью. Причина нечувствительности к инсулину — лишний жир.

Симптомы сахарного диабета

У диабета разных типов симптомы сильно отличаются. Свиридонова перечислила главные признаки сахарного диабета первого типа:

необъяснимое уменьшение веса;

слабость;

повышенная утомляемость;

обильное и частое мочеиспускание;

постоянная жажда и сухость во рту;

исходящий от тела запах ацетона.