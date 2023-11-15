Что нужно знать о сахарном диабете, чтобы он не застал врасплох
Врач Андреева: никакие продукты не снижают сахар в крови. Сделать это могут лишь некоторые алкогольные напитки, но спиртное — точно не то, что нужно диабетику. Самое главное для больного сахарным диабетом второго типа — держать вес в норме и потреблять поменьше углеводов. При сахарном диабете первого типа нужно колоть инсулин. Чем отличаются типы диабета и и у кого они могут появиться, объяснили эндокринологи Марина Свиридонова и Виктория Андреева.
Чем отличается диабет первого и второго типов
Кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала порталу РИАМО, что сахарный диабет первого типа обычно застаёт людей врасплох, появляется как будто из ниоткуда. Спровоцировать болезнь могут стресс, вирусная инфекция и другие факторы. Иногда недуг появляется на фоне наследственной предрасположенности.
В основе диабета первого типа — недостаток собственного инсулина. То есть нарушается работа клеток поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, и человеку приходится доставлять этот гормон извне. Такой тип диабета обычно развивается в возрасте до 30 лет.
Сахарный диабет второго типа в большинстве случаев возникает из-за ожирения и генетики. Именно на этот тип приходится 90% случаев диабета. Развивается патология постепенно. По словам Виктории Андреевой, при этом заболевании инсулина, наоборот, много в организме, но клетки к нему становятся нечувствительными. Это состояние называют инсулинорезистентностью. Причина нечувствительности к инсулину — лишний жир.
Симптомы сахарного диабета
У диабета разных типов симптомы сильно отличаются. Свиридонова перечислила главные признаки сахарного диабета первого типа:
- необъяснимое уменьшение веса;
- слабость;
- повышенная утомляемость;
- обильное и частое мочеиспускание;
- постоянная жажда и сухость во рту;
- исходящий от тела запах ацетона.
Коварство диабета второго типа в том, что он многие годы может развиваться без явных симптомов, отметила врач. Со временем у человека появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, сетчаткой глаза и нервной системой.