Ученые: нехватка 1,5 часов сна повышает риск развития диабета у женщин

Ученые установили, что нехватка 90 минут сна увеличивает риск развития диабета второго типа у женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

Дефицит сна увеличивает резистентность к инсулину у женщин, причем эффект наиболее заметен у тех, кто пережил менопаузу.

Эксперты полагают, что недостаток сна может увеличить нагрузку на клетки, производящие инсулин, что приведет к их отказу.

Полученные результаты впервые показывают, что небольшой дефицит сна в течение всего шести недель вызывает изменения в организме, которые повышают риск развития этого заболевания.

В исследовании приняли участие 38 здоровых женщин, в том числе 11 женщин в постменопаузе, которые обычно спали не менее семи часов каждую ночь.

В ходе работы эксперты установили, что ограничение сна повышает уровень инсулина натощак более чем на 12% в целом и более чем на 15% среди женщин в пременопаузе.

По словам руководителя исследования Мари-Пьер Сент-Онж, достаточный сон каждую ночь может привести к лучшему контролю уровня сахара в крови и снижению риска развития диабета второго типа, особенно среди женщин в постменопаузе.