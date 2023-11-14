Хирург назвал мифом безвредность аптечной косметики

В беседе с журналистами преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения обсудил заявления о натуральности аптечной косметики. Он отметил, что в настоящее время многие блогеры и звездные эксперты утверждают, что аптечные кремы и косметика являются натуральными и безвредными, а также не имеют в составе химикатов и силиконов. По словам Умнова, это миф, передает издание Life.ru.