Хирург назвал мифом безвредность аптечной косметики

Хирург Умнов назвал мифом безвредность аптечной косметики
Врач-хирург Александр Умнов назвал ошибочным популярное мнение о том, что аптечная косметика имеет безвредный натуральный состав.
В беседе с журналистами преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения обсудил заявления о натуральности аптечной косметики. Он отметил, что в настоящее время многие блогеры и звездные эксперты утверждают, что аптечные кремы и косметика являются натуральными и безвредными, а также не имеют в составе химикатов и силиконов. По словам Умнова, это миф, передает издание Life.ru.
– Если взять упаковку любого гипоаллергенного крема из линейки любого широко известного по всему миру аптечного бренда и прочитать состав, то вы не найдете там ни одного натурального компонента, – заявил медик.
Также он призвал быть осторожными с азиатскими "чудо-кремами" с улиткой, женьшенем и змеиным ядом. По словам врача, они могут быть опасны и способны сжечь кожу.