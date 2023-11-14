Врачи назвали опасный симптом после алкоголя

Люди, которые время от времени позволяют себе спиртное, осознают, что такой симптом, как покраснение лица, - достаточно тревожное проявление. Оно может предупреждать о повышенном риске серьезных проблем со здоровьем. В списке, например, - артериальная гипертензия и некоторые виды рака. Есть и другие сигналы организма, которые крайне опасно игнорировать.

© Российская Газета

В особо тяжелых случаях при разрушении слизистой (спиртное раздражает слизистую оболочку желудка) возникает желудочное кровотечение, которое может стоить жизни, если вовремя не обратиться к специалистам. Необходимо незамедлительно вызвать врачей, если после вечеринки с алкоголем вам нездоровится и вы заметили кровь при походе в туалет.

Кроме того, если за последние десять часов у человека после употребления алкоголя не было мочеиспускания, также нужно обратиться к специалистам, передают зарубежные СМИ с ссылкой на врачей.

Медлить не стоит и в тех случаях, когда появились проблемы с дыханием или возникла острая боль в районе сердца (кстати, на проблемы с сердцем и сосудами после спиртного может указывать пониженная температура тела).