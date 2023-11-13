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Хирург рассказал, как снизить риск развития рака груди

Рак молочной железы — заболевание, которое может коснуться как женщин, так и мужчин. Врач-хирург Лестер Барр рассказал, как можно снизить риск этого опасного состояния. Об этом пишет Daily Express.

Хирург рассказал, как снизить риск развития рака груди
© Freepik

Барр в первую очередь рекомендует людям поддерживать здоровый вес.

Если в зрелом возрасте набрать 12 килограммов, то риск развития рака молочной железы может увеличиться на 20%. Если человек набирает 20 кг, риск увеличивается уже в два раза, отмечает издание.

"Хорошая новость заключается в том, что снижение веса помогает уменьшить этот дополнительный риск, так что потеря нескольких килограммов может помочь защитить грудь", — говорит Барр.

Существуют доказательства того, что увеличение массы тела, отсутствие физических упражнений и употребление большого количества алкоголя повышают риск развития рака молочной железы, отмечает хирург.

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Барр также советует узнать историю болезни членов своей семьи.

"Если у вас в семье есть предрасположенность к раку молочной железы, вы можете обратиться к своему лечащему врачу с просьбой о проведении генетического тестирования", — утверждает хирург.

Генетическое тестирование включает в себя простой анализ крови, который позволяет выявить мутации в 12 ключевых генах.

Женщинам, имеющие мутации в этих генах, рекомендуется начать проходить маммографию в более раннем возрасте.

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