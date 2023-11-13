Инфекции мочеполовой системы у детей: причины, симптомы, лечение

О том, что такое инфекция мочеполовой системы у детей, и каковы главные причины возникновения и развития заболевания, «Рамблеру» рассказал детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук Артур Владимирович Кулаев.

© Unsplash

Инфекция мочевой системы — это распространенная бактериальная инфекция, объединяющая группу заболеваний, при которых происходит рост бактерий в мочевой системе.

Видео дня

Данная проблема является крайне распространенной в детском возрасте и встречается лишь немного реже, чем заболевания дыхательной системы или кишечные инфекции.

Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Эксперт объяснил, на какие заболевания делятся инфекции мочевых путей:

Пиелонефрит — бактериальное воспаление почек, характеризующееся лихорадкой, помутнением мочи, а также выраженным повышением количества лейкоцитов в общем анализе мочи.

Цистит — воспаление мочевого пузыря, которое сопровождается нарушением ее функции и появлением болей внизу живота.

Бессимптомная бактериурия или лейкоцитурия — выявление большого количества бактерий и/или лейкоцитов в общем анализе мочи при скрининговых исследованиях.

Уросепсис — тяжелое течение бактериальной инфекции, при котором инфекционный агент попадает в кровь и значительно ухудшает состояние ребенка.

В норме моча и мочевые пути ребенка не содержат бактерий, отметил специалист.

Причины заболевания: Во многих случаях инфицирование происходит при периодическом перемещении бактерий из области промежности в направлении мочеиспускательного канала и мочевого пузыря при несвоевременной или недостаточной гигиенической обработке, особенно это характерно для девочек в связи с анатомическими особенностями этой зоны, объясняет доктор.

Нарушение функции мочевого пузыря, что приводит к несвоевременной эвакуации мочи и ее инфицированию.

В ряде случаев существуют врожденные пороки развития мочевых путей, при которых возникает обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточник и почку, таким образом происходит циркуляция и застой мочи в мочевых путях, что является дополнительным фактором в активизации бактериальной инфекции. Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Симптомы, которые должны насторожить родителей:

Лихорадка, особенно при отсутствии симптомов ОРВИ.

Нарушение мочеиспускания.

Боли в поясничной области или внизу живота.

Помутнение мочи.

Появление большого количества лейкоцитов в анализе мочи при скрининговом обследовании.

При подозрении на инфекцию мочевых путей у вашего ребенка необходимо вовремя обратиться к специалисту детскому урологу для определения тактики лечения, а также выявления показаний к обследованию в будущем для исключения наличия врожденных заболеваний. Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Лечение

Как правило, в лечении инфекции мочевыводящих путей у детей главное место занимает антибактериальная терапия. Надо помнить о том, что подходящий препарат может назначить только врач, исходя из изучения анализов пациента и поставив точный диагноз. Специалист определяет и длительность приема медикаментов. При лечении необходимо строго соблюдать рекомендации доктора.