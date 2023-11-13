Почему от еды бывает плохо? Проверьтесь на демпинг-синдром
Врач Шавинина назвала потливость и дрожь после еды признаками демпинг-синдрома. В норме после обеда человек чувствует сытость и удовлетворение. Всё благодаря множеству нервных окончаний в пищеварительном тракте. Однако некоторым людям после приёма пищи становится дурно настолько, что они едва не теряют сознание. Это может быть демпинг-синдром. Что это такое и как его лечат, рассказала врач-эндокринолог клиники «Абиа» Анна Шавинина.
Что такое демпинг-синдром
Демпинг-синдромом врачи называют целый комплекс симптомов и проявлений, которые возникают у человека после еды, отметила Шавинина. В их числе:
- быстрая утомляемость,
- сердцебиение,
- дрожь,
- иногда обмороки или предобморочные состояния.
Врачи пока не знают точно, почему возникает демпинг-синдром. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пациенты, перенёсшие операции на желудке или кишечнике. В том числе и бариатрическую операцию, которую делают, чтобы похудеть.
Демпинг-синдром бывает двух видов:
- ранний (наступает через 1 час после еды) случается из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку;
- поздний (проявляется через 3 часа после приёма пищи) связан с выбросом в кишечник веществ, которые сокращают его стенки.
Как лечат демпинг-синдром
Лёгкие формы демпинг-синдрома часто путают с другими заболеваниями, поэтому диагноз могут поставить не сразу. Пациентам с подозрением на это заболевание проводят тест с глюкозой. Человек голодает 8 часов, затем ему дают выпить 50–75 г глюкозы и проверяют пульс. Если в течение часа сердцебиение участилось на 10 ударов, тест считается положительным, рассказала эндокринолог.
Лечение предусматривает три этапа:
- корректировка диеты: дробное питание до 6 раз в день, в рационе должны быть в основном белки и жиры, много клетчатки и отсутствие молочных продуктов;
- медикаментозная терапия: её назначают, если диета не дала результатов, пациенту прописывают препарат, который замедляет прохождение по кишечнику пищи, уменьшает выброс гормонов кишечника, затормаживает опорожнение желудка;
- операция: её делают, если два первых способа не сработали, пояснила Шавинина изданию «Доктор Питер».
Зачем нужны бариатрические операции
По словам Шавининой, особенно важно придерживаться правильного рациона и наблюдаться у эндокринолога после операций для похудения. Это поможет избежать такой неприятной побочки, как демпинг-синдром.
А стоит ли тогда людям с ожирением вообще ложиться под нож?
Бариатрическая хирургия сегодня считается наиболее эффективным методом борьбы с ожирением, потому что позволяет не только снизить вес, но и удержать его, рассказал врач-хирург «СМ-Клиники» Сергей Визгалов.
По статистике только 5% людей с ожирением могут похудеть раз и навсегда, то есть не набрать со временем исходный, а то и ещё больший вес. При бариатрической операции уменьшают объём желудка или длину пищеварительного тракта. Таким образом пациент может есть меньшее количество пищи, и не вся она всасывается через кишечник, объяснил доктор.