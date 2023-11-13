Почему от еды бывает плохо? Проверьтесь на демпинг-синдром

Врач Шавинина назвала потливость и дрожь после еды признаками демпинг-синдрома. В норме после обеда человек чувствует сытость и удовлетворение. Всё благодаря множеству нервных окончаний в пищеварительном тракте. Однако некоторым людям после приёма пищи становится дурно настолько, что они едва не теряют сознание. Это может быть демпинг-синдром. Что это такое и как его лечат, рассказала врач-эндокринолог клиники «Абиа» Анна Шавинина.

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Что такое демпинг-синдром

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Демпинг-синдромом врачи называют целый комплекс симптомов и проявлений, которые возникают у человека после еды, отметила Шавинина. В их числе:

быстрая утомляемость,

сердцебиение,

дрожь,

иногда обмороки или предобморочные состояния.

Врачи пока не знают точно, почему возникает демпинг-синдром. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пациенты, перенёсшие операции на желудке или кишечнике. В том числе и бариатрическую операцию, которую делают, чтобы похудеть.

Демпинг-синдром бывает двух видов:

ранний (наступает через 1 час после еды) случается из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку;

поздний (проявляется через 3 часа после приёма пищи) связан с выбросом в кишечник веществ, которые сокращают его стенки.

Как лечат демпинг-синдром

Лёгкие формы демпинг-синдрома часто путают с другими заболеваниями, поэтому диагноз могут поставить не сразу. Пациентам с подозрением на это заболевание проводят тест с глюкозой. Человек голодает 8 часов, затем ему дают выпить 50–75 г глюкозы и проверяют пульс. Если в течение часа сердцебиение участилось на 10 ударов, тест считается положительным, рассказала эндокринолог.

Лечение предусматривает три этапа:

корректировка диеты: дробное питание до 6 раз в день, в рационе должны быть в основном белки и жиры, много клетчатки и отсутствие молочных продуктов;

медикаментозная терапия: её назначают, если диета не дала результатов, пациенту прописывают препарат, который замедляет прохождение по кишечнику пищи, уменьшает выброс гормонов кишечника, затормаживает опорожнение желудка;

операция: её делают, если два первых способа не сработали, пояснила Шавинина изданию «Доктор Питер».

Зачем нужны бариатрические операции

По словам Шавининой, особенно важно придерживаться правильного рациона и наблюдаться у эндокринолога после операций для похудения. Это поможет избежать такой неприятной побочки, как демпинг-синдром.

А стоит ли тогда людям с ожирением вообще ложиться под нож?

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