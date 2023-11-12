Врач объяснил, можно ли лечить ОРВИ горчичниками

Врач Виктор Лишин в беседе с " ФедералПресс " рассказал, можно ли лечить ОРВИ при помощи горчичников.

По словам медика, данный способ весьма популярен среди пациентов, однако он неэффективен. Горчичники усиливают кровоток, но это не способствует выздоровлению.

Вдобавок к этому у данной процедуры есть противопоказания. Так, горчичники нельзя ставить людям с высокой температурой, аллергией на горчицу, а также тем, у кого имеются кожные заболевания в области расположения средства.