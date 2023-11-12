Хирург рассказал об опасности эффективного метода для похудения

Бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с aif.ru рассказал, чем опасен один из эффективных методов для похудения.

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Медик напомнил о том, что ожирение, как правило, лечится одним из четырех способов: медикаментозным, хирургическим или же комплексом реабилитации по коррекции образа жизни.

Хациев отметил, что бариатрическая операция позволяет существенно снизить вес в течение года после резекции желудка. Однако данная процедура может представлять опасность для некоторых людей. Врач напомнил о том, что любому человеку перед операцией нужно похудеть.

Кроме того, от бариатрической операции придется отказаться пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, болезнями желудка, раком, алкоголизмом и психическими недугами.

Хирург также предупредил о том, что после операции могут наблюдаться побочные эффекты, в числе которых тошнота, запоры и диарея.

В заключение врач также добавил, что после операции пациенту придется пересмотреть образ жизни и питание.