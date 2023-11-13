Стало известно, как определить гонконгский грипп

Уже из нескольких регионов страны пришли сообщения о том, что были обнаружены случаи заболевания гонконгским гриппом. Этот вирус не новый: около шестидесяти лет назад он стал причиной смертей почти четырех миллионов человек, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

О первых случаях заболевания сообщили примерно неделю назад, сейчас известно уже о шести регионах, где было обнаружено заболевание. Врачи говорят, что его симптомы в общем-то никак не отличается от признаков обычного гриппа – довольно высокая температура, ломота в мышцах, головная боль и головокружение, кашель и неприятные ощущения в горле, тошнота и диарея. Обычно острое состояние длится несколько дней, до четырех, потом постепенно уходит. Но если не лечить, возможны сильные осложнения, в частности, ухудшение состояния нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Труднее всего выздоравливают совсем маленькие дети и пожилые люди, смертность среди них наиболее высокая. Опасен этот грипп для беременных: может отрицательно воздействовать на будущего малыша и его развитие.