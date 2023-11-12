Ученые разрабатывают новый препарат от коронавируса

Пресс-служба АлтГУ проинформировала, что на фоне постоянных мутаций COVID-19 университетская лаборатория разрабатывает лекарство от коварного вируса.

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По предварительным данным, речь идет о команде, собранной со всех субъектов РФ. В числе них преподаватели кафедры физико-химической биологии и биотехнологии АлтГУ Варвара Чиркова и Дмитрий Щербаков.

Ученые сделали основой медпрепарата усниновую кислоту, содержащуюся в больших объемах в лишайниках. Первые же тесты подтвердили великолепные свойства данного вещества против микробов, опухолей, воспалений и вирусов.

Производные усниновой кислоты делают работу основного фермента коронавируса медленнее, прерывают его жизненный цикл и препятствуют попаданию COVID-19 в организм человека на клеточном уровне.

Дмитрий Щербаков отметил, что препараты усниновой кислоты обладают низкой токсичностью. Однако природные эффекты нужно многократно усиливать, признался эксперт.