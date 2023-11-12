Алтайские ученые разрабатывают новый препарат от коронавируса на основе усниновой кислоты
Пресс-служба АлтГУ проинформировала, что на фоне постоянных мутаций COVID-19 университетская лаборатория разрабатывает лекарство от коварного вируса.
По предварительным данным, речь идет о команде, собранной со всех субъектов РФ. В числе них преподаватели кафедры физико-химической биологии и биотехнологии АлтГУ Варвара Чиркова и Дмитрий Щербаков.
Ученые сделали основой медпрепарата усниновую кислоту, содержащуюся в больших объемах в лишайниках. Первые же тесты подтвердили великолепные свойства данного вещества против микробов, опухолей, воспалений и вирусов.
Производные усниновой кислоты делают работу основного фермента коронавируса медленнее, прерывают его жизненный цикл и препятствуют попаданию COVID-19 в организм человека на клеточном уровне.
Дмитрий Щербаков отметил, что препараты усниновой кислоты обладают низкой токсичностью. Однако природные эффекты нужно многократно усиливать, признался эксперт.
Ранее ученые заявили, что КТ повышает риск развития рака крови.