Депрессия и агрессия: что такое постинсультный психоз и почему он возникает

Практически у 37 процентов людей, которые перенесли инсульт, развиваются депрессивное состояние и постинсультная агрессия. С чем это связано, насколько опасно и можно ли это вылечить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

© Вечерняя Москва

По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, чаще всего постинсультная агрессия и депрессивные фрагменты возникают в период от нескольких месяцев до пяти лет после перенесенного инсульта. Называется это состояние постинсультным психозом.

Видео дня

Депрессия после инсульта значительно меняет поведение человека, приводя к снижению физической активности и нарушению когнитивных процессов. Именно она способна в последующие 5–10 лет увеличить риск смертности пациента в три раза, предупредил специалист.

— У человека возникает спутанность сознания, более чем у 20 процентов больных наблюдается агрессия. Возникает это вследствие необратимого нарушения мозгового кровообращения и кровоизлияний в височно-теменной и затылочной областях. Также у пациента ухудшаются зрение и слух. Нередко агрессия сопровождается бредовым состоянием и галлюцинациями, — рассказал Гайфутдинов.

Врачи выделяют следующие факторы, которые способны вызывать психоз после геморрагического инсульта:

неврологические нарушения;деменция;метаболические расстройства;возраст пациента выше 65 лет;длительный стресс;почечная недостаточность;нарушения работы головного мозга.

Кстати, бредовое состояние после инсульта, как уточнил медик, чаще наблюдается именно у мужчин.

— Если, например, психоз проявляется спустя несколько месяцев после перенесенного инсульта, то приступы агрессии и галлюцинации возникают спустя не менее пяти лет, — уточнил невролог.

Помимо того, что человек становится агрессивным, у него возникают забывчивость, бессонница, навязчивое тревожное состояние. У пациента развиваются фобии, его мучают ночные кошмары и возникают тревожные мысли. Спустя время постинсультный психоз обретает ярко выраженный характер, отметил Гайфутдинов.

На начальных стадиях проявления постинсультного психоза больному назначают психофармакотерапию. То есть специальные препараты антипсихотического типа. Эти медикаменты позволяют снять острые симптомы психоза, объяснил врач.