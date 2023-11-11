Врач рассказала о причинах и об осложнениях мигрени

Мигрень – один из видов головной боли, который может существенно снизить качество жизни. О причинах и мерах профилактики заболевания рассказала ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова.

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Для этого недуга характерны приступы пульсирующей головной боли. Как правило, она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжаться может от 4 часов до 3 дней.

У прекрасной половины человечества мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Чаще всего возникает из-за изменения гормонального фона, стрессов, переутомления, перемены погоды, интенсивных физических нагрузок, голодания, употребления спиртных напитков. Бывает и так, что спровоцировать ее возникновение могут такие продукты, как шоколад, орехи, цитрусовые, жирные сорта сыра, копчености, бананы. А также шум и яркий или мерцающий свет.

При обычной мигрени могут быть тошнота, рвота, чувствительность к звуковым и световым раздражителям. А вот мигрень с аурой сопровождают симптомы-предвестники, появляющиеся перед приступом: различные зрительные нарушения, онемение языка, половины лица, руки, нарушения речи или координации.