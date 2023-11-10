Врач объяснила, почему можно потерять голос из-за изжоги

Малышева объяснила, почему можно потерять голос из-за изжоги
Причиной потери голоса могут стать некоторые заболевания. О них в эфире программы «Жить здорово» рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
По словам эксперта, потерю голоса может вызвать рефлюкс-эзофагит. При этом заболевание все, что находится в желудке, выплескивается в пищевод, у которого нет защиты от соляной кислоты. Поэтому пищевод продолжает выталкивать кислоту дальше. В результате возникает ожог гортани, приводящей к потере голоса.
Еще одной причиной возможной потери голоса Малышева назвала опухоли гортани. При их появлении связки утрачивают способность смыкаться, а значит, звук возникать не будет.
Также потеря голоса возможна в результате простудных заболеваний, отметила врач. В этом случае можно говорить об отеке, из-за которого смыкание голосовых связок оказывается невозможным.