Врач объяснила, почему можно потерять голос из-за изжоги

Причиной потери голоса могут стать некоторые заболевания. О них в эфире программы «Жить здорово» рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

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По словам эксперта, потерю голоса может вызвать рефлюкс-эзофагит. При этом заболевание все, что находится в желудке, выплескивается в пищевод, у которого нет защиты от соляной кислоты. Поэтому пищевод продолжает выталкивать кислоту дальше. В результате возникает ожог гортани, приводящей к потере голоса.

Еще одной причиной возможной потери голоса Малышева назвала опухоли гортани. При их появлении связки утрачивают способность смыкаться, а значит, звук возникать не будет.