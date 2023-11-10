Какие могут быть причины у цистита после секса: отвечает врач

Она также перечислила меры профилактики этого недуга.

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Воспаление мочевого пузыря называют циститом. Однако, далеко не всегда он может быть вызван переохлаждением. Часто женщины сталкиваются с такой проблемой после полового акта. О том, почему так происходит и о мерах профилактики цистита рассказала Врач акушер-гинеколог, сексолог Ольга Пачковская в беседе с порталом «Страсти».

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По словам гинеколога, неожиданная новость заключается в том, что в 90% случаев цистит возникает именно после секса.

«Он может случиться в начале половой жизни, при смене полового партнера, при изменении анатомии в следствии родов и даже в менопаузу. Связан этот вид цистита непосредственно с анатомией мочевого пузыря и уретры у женщин», — объяснила врач.

Существуют определенные факторы риска возникновения посткоитальтого цистита. К таким рискам относят: инфекции мочевыводящих путей, выявленные до 15 лет, использование во время полового акта средств со спермецидами, новый сексуальный партнер или большое их количество, генитоуринарный синдром (комплекс симптомов, при которых из-за пониженного уровня женских гормонов происходят изменения со стороны органов мочеполовой системы).

Также виной возникновения заболевания может служить и анатомическое строение организма. Так, наружное отверстие уретры может быть слишком близко расположено к влагалищу. Эта особенность также может вызвать и гипермобильность наружного отверстия уретры — при сексе оно смещается во влагалище и туда попадают микробы.

Однако посткоитальный цистит может возникать не только из-за анатомических особенностей. В каждом случае точную причину должен установить врач.

Симптомы подобного цистита — ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, частое мочеиспускание (до 10—15 в час) с ощущением жжения в области промежности, тянущие боли внизу живота.

«Для профилактики посткоитального цистита не используйте мыло с парфюмерными отдушками, не терпите, если хотите в туалет. Нельзя носить тесное, синтетическое белье, не злоупотребляйте алкоголем и сладким. Не используйте презервативы или диафрагмы со спермицидами», — порекомендовала врач.

Она также советует соблюдать питьевой режим, принимать душ до и после полового контакта, регулярно менять гигиенические прокладки, а также ходить «по-маленькому» после каждого секса.