Стало известно, выявляют ли российские тесты новый штамм COVID-19

Стало известно, выявляют ли российские тесты новый штамм коронавируса «пирола»
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24». Слова спикера приводит РИА Новости.
Попова отметила, что качественные российские тесты на COVID-19 остаются эффективными и для распознавания нового варианта коронавируса «пирола».
"Все наши тесты работают и работают очень хорошо. И на "пиролу", и на все остальные гено-варианты", — заявила Попова.
Эксперт посоветовала всем, кто обнаруживает у себя признаки ОРВИ, обязательно делать тесты на выявление коронавирусной инфекции и гриппа. Делать это необходимо в медицинских учреждениях с помощью специалистов.
Также Попова отметила, что при первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью, чтобы не допустить развития осложнений.