$91.93-0.2798.41-0.03

Стало известно, выявляют ли российские тесты новый штамм коронавируса «пирола»

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24». Слова спикера приводит РИА Новости.

Стало известно, выявляют ли российские тесты новый штамм COVID-19
© Unsplash

Попова отметила, что качественные российские тесты на COVID-19 остаются эффективными и для распознавания нового варианта коронавируса «пирола».

"Все наши тесты работают и работают очень хорошо. И на "пиролу", и на все остальные гено-варианты", — заявила Попова.

Эксперт посоветовала всем, кто обнаруживает у себя признаки ОРВИ, обязательно делать тесты на выявление коронавирусной инфекции и гриппа. Делать это необходимо в медицинских учреждениях с помощью специалистов.

ОРВИ: причины, симптомы, лечение

Также Попова отметила, что при первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью, чтобы не допустить развития осложнений.

Ранее ученые объяснили связь между COVID-19 и облысением.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости