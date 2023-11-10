Стало известно, выявляют ли российские тесты новый штамм COVID-19

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24». Слова спикера приводит РИА Новости.

© Unsplash

Попова отметила, что качественные российские тесты на COVID-19 остаются эффективными и для распознавания нового варианта коронавируса «пирола».

"Все наши тесты работают и работают очень хорошо. И на "пиролу", и на все остальные гено-варианты", — заявила Попова.

Эксперт посоветовала всем, кто обнаруживает у себя признаки ОРВИ, обязательно делать тесты на выявление коронавирусной инфекции и гриппа. Делать это необходимо в медицинских учреждениях с помощью специалистов.