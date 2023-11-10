«Около 20 процентов людей погибают». Почему пневмония смертельно опасна

Ежегодно в сезон простуд и гриппа также растет число заболевших пневмонией. Это вирусное заболевание поражает как детей, так и взрослых.

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«Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, какие виды пневмонии существуют, высока ли вероятность смертельного исхода, кто болеет чаще и есть ли способы защитить себя от инфекции.

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Насколько опасна болезнь

По словам врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук Александра Пальмана, пневмония считается серьезным заболеванием, которое чаще всего вызывает бактерия пневмококк. С появлением антибиотиков количество летальных исходов значительно сократилось. Но к лечению болезни все равно нужно относиться ответственно.

— Подавляющее большинство пациентов не имеют никаких последствий после перенесенной пневмонии. Но существуют случаи, когда пневмония протекает тяжело и с трудом поддается терапии. Например, при антибиотикорезистентности пневмококковые возбудители плохо отвечают на лечение, — предупредил Пальман. — В крайних случаях пневмония может стать причиной тяжелых поражений легких, гнойных воспалений и даже смерти.

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что при пневмонии высока вероятность летальных исходов.

— Это тяжелое заболевание, которое уносит много жизней. Летальность колеблется от нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Около 20 процентов людей погибают при гриппозной пневмонии или вирусной пневмонии, — заявил специалист.

Виды пневмонии

Болибок рассказал, что существует множество вариаций пневмонии. Среди самых распространенных:

вирусная;

бактериальная;

гриппозная;

аллергическая;

смешанная.

— Существует также классификация болезни по происхождению инфекции, — уточнил иммунолог. — Речь идет о внутрибольничной и внебольничной пневмонии. Соответственно, одна из них возникает, когда человек уже находится в больнице, а другая — за ее пределами.

Группы риска

Чаще всего с пневмонией сталкиваются дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, отметил пульмонолог.

— Пожилые и дети, конечно, находятся в особой группе риска. Особенно те, у кого есть хронические заболевания. До появления первого антибиотика (пенициллина) эти группы людей часто умирали от пневмонии, — сообщил Пальман.

При этом Болибок добавил: наравне с пожилыми людьми в группу риска входят школьники и дошкольники, потому что у них часто наблюдается ослабленный иммунитет.

Профилактика и прививка

По мнению Пальмана, профилактировать болезнь можно с помощью здорового образа жизни. Но для тех, кто находится в группе риска, была разработана специальная прививка против пневмококка, которая вырабатывает антитела для борьбы с болезнью.

Болибок подчеркнул, что для профилактики пневмонии часто используются прививки и против других возбудителей.