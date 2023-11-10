Врач рассказал, какие опасные заболевания провоцирует храп

Частый храп способен стать причиной раннего инфаркта и инсульта. На его фоне могут обостриться неврологические заболевания и нарушиться обменные процессы, сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

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"Человек становится вялым, теряется аппетит, происходит ожирение шеи и дыхательной трубки, что тоже приводит к храпу", – объяснил врач.

По словам специалиста, у взрослого человека храп появляется в связи с искривленной перегородкой носа, что приводит к разрастанию нижних раковин. Во сне кровь перераспределяется по носовым раковинам, возникает отек и нос перестает дышать, добавил он.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет искривление носовой перегородки. Такая проблема может не только затруднять дыхание, но и провоцировать частые простудные заболевания. Кроме того, синдром обструктивного апноэ сна и головные боли. Также искривленная перегородка носа способна привести к хроническому синуситу, гаймориту и прочим недугам.