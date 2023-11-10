Каким станет мир, если у людей не будет антибиотиков

Антибиотики стали доступными менее 100 лет назад. До этого люди умирали от инфекций и не могли получить лечение. Хотя бывало и так, что человек выздоравливал сам, без лечения: например, при туберкулёзе.

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С появлением антибиотиков люди стали лечить некоторые инфекции гораздо успешнее. Однако сейчас возникла новая проблема. Она заключается не в доступности лекарств, а в том, что антибиотики постепенно становятся неэффективными в борьбе с болезнями.

Используются антибиотики в настоящее время по разным причинам. Они сокращают продолжительность болезни, уменьшают вероятность смерти от инфекции, предотвращают развитие инфекции у тех, кто находится в группе риска. Но не всегда люди принимают эти лекарства так, как надо.

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Исследования неизменно показывают, что антибиотики люди часто продолжают принимать дольше, чем нужно. Также иногда используется неподходящий тип антибиотика. В некоторых случаях это объясняется тем, что диагноз человека неясен и тогда при лечении совершить ошибку довольно просто.

Но злоупотребление антибиотиками - это серьёзная проблема. Дело в том, что в результате естественного отбора бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков. Сейчас разрабатываются новые антибиотики, и некоторые из них намного дороже старых.