Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в стране за последний месяц увеличилась в два раза. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, на пик инфекции влияют праздники, каникулы и миграционные процессы. Как отметила Попова, рост числа заболевших может происходить из-за защиты россиян в эти периоды.

"Мы не ожидаем "пика заболеваемости", мы готовимся к нему", – сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день тяжелого течения варианта "Пирола" не фиксируют, однако первые дни он протекает трудно из-за высокой температуры, слабости и головной боли.

Ранее в России выявили порядка 10 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "Пирола". Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что до 3 ноября в стране не фиксировалось его появления. Кроме того, Попова добавила, что все случаи заболеваний являются завозными.