Ученые изучили проблемы с речью у пожилых людей

Учёные из России изучили, как пожилые люди оценивают свои проблемы с речью

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Российские учёные, проводя исследование среди пожилых людей, выяснили, что их субъективные жалобы на нарушения речи редко соответствуют реальному состоянию. Научное исследование, проведённое НИУ ВШЭ и Психиатрической клинической больницей № 1 в Москве, показало, что только половина параметров, связанных с речевыми заданиями, имеют статистическую связь с субъективными жалобами. Вторая половина, такая как правильность называния слов и скорость чтения, не имела такой связи.

Исследование включало изучение 163 россиян в возрасте от 55 до 93 лет, у которых замечены небольшие снижения в когнитивных функциях. Оценивались как объективные параметры речевых функций, так и субъективные жалобы пациентов. Результаты указывают на то, что субъективное восприятие своего состояния пожилыми людьми слабо коррелирует с реальными данными по речевым способностям. Учёные предполагают, что оценка когнитивных функций может быть искажена различными факторами, такими как эмоциональное состояние и индивидуальные особенности личности.