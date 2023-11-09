О каких болезнях говорит ноющая боль в спине

Боль в спине может быть признаком многих заболеваний, которые невозможно определить самостоятельно. Если она не проходит в течение суток, нужно срочно обратиться к специалисту. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

© Вечерняя Москва

По его словам, боль в спине является неспецифическим симптомом различных заболеваний. Она может быть спокойной, тихой и ноющей. Ее игнорирование приводит к тому, что диагностика становится запоздалой и болезнь прогрессирует. Эксперт посоветовал срочно обращаться к терапевту, который направит на все необходимые анализы и выявит причину болей в спине.

"У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря", — сказал Кондрахин.

Также терапевт отметил, что боль в спине может быть вызвана заболеваниями почек, желудка или сердца.