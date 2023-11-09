Нутрициолог Зубарева рассказала, какие анализы нужно сдавать всем

Интерпретировать анализы может только врач, поскольку для корректной оценки ему нужно видеть и понимать клиническую картину в целом. Но некоторые анализы можно сдавать, чтобы в динамике наблюдать некоторые показатели. Какие это анализы, рассказала Наталья Зубарева. Ее слова приводит издание "Вести Подмосковья".

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По словам эксперта, любые анализы важно сдавать натощак, чтобы результат были корректными. А накануне нужно отказаться от употребления жирной, копченой пищи и алкоголя. По возможности желательно не курить и не нагружать организм тяжелыми физическими упражнениями.

Эксперт порекомендовала сдавать общий, биохимический и коагулографический анализы крови, а также проверять уровни инсулина, глюкозы и гемоглобина. Важную информацию о состоянии здоровья пациента врачу дадут анализы на общий белок и альбумин, липидный спектр, витамины D3, В9, В12, сывороточное железо.