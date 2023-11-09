«Сегодня не так, как вчера»: врач рассказал, когда нужно идти к урологу
Изменение мочеиспускания, эрекции, самочувствия – все это может быть причиной обратиться к урологу. По словам врача областной клинической больницы Сергея Мирошника, мужчинам важно ежедневно следить за своим самочувствием.
С возрастом мужчины меняются. Появляется лишний вес, возникают изменения в организме, которые могут быть обусловлены психогенными факторами и связаны с семейными отношениями, длительным стрессом на работе. «Сегодня не так, как вчера» – это уже повод задуматься о состоянии здоровья:
– Сегодня не такое мочеиспускание, как вчера. Сегодня не такая эрекция, как вчера. Сегодня не такое физическое самочувствие, как вчера, – объяснил Сергей Мирошник в утреннем эфире «Каскада».
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