«Сегодня не так, как вчера»: врач рассказал, когда нужно идти к урологу

Изменение мочеиспускания, эрекции, самочувствия – все это может быть причиной обратиться к урологу. По словам врача областной клинической больницы Сергея Мирошника, мужчинам важно ежедневно следить за своим самочувствием.

С возрастом мужчины меняются. Появляется лишний вес, возникают изменения в организме, которые могут быть обусловлены психогенными факторами и связаны с семейными отношениями, длительным стрессом на работе. «Сегодня не так, как вчера» – это уже повод задуматься о состоянии здоровья: