Названы эффективные способы борьбы с деменцией

Деменция в ряде случаев появляется из-за генетической предрасположенности, однако нередко причиной болезни становится естественное старение организма, неправильный образ жизни и вредные привычки.

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О том, как просто и эффективно бороться с деменцией, рассказал президент американского общества деменции Кевин Джеймсон.

Чтобы как можно дольше оставаться в здравом уме, необходимо постоянно учиться чему-то новому. Также стоит следить за состоянием зрения и слуха.

«Если человеку нужны очки, но он ими не пользуется, то его мозг получает меньше сенсорной информации и стимуляции. Постепенно это снижает его когнитивные способности», – объясняет Джеймсон.