Названы эффективные способы борьбы с деменцией
Деменция в ряде случаев появляется из-за генетической предрасположенности, однако нередко причиной болезни становится естественное старение организма, неправильный образ жизни и вредные привычки.
О том, как просто и эффективно бороться с деменцией, рассказал президент американского общества деменции Кевин Джеймсон.
Чтобы как можно дольше оставаться в здравом уме, необходимо постоянно учиться чему-то новому. Также стоит следить за состоянием зрения и слуха.
«Если человеку нужны очки, но он ими не пользуется, то его мозг получает меньше сенсорной информации и стимуляции. Постепенно это снижает его когнитивные способности», – объясняет Джеймсон.
Еще один способ стимулировать работу мозга – общение. Во время контакта с другими людьми мозг должен обрабатывать информацию, анализировать, запоминать и формировать ответ, передает «Лента.ру». Забота об общем состоянии здоровья тоже благоприятно скажется на умственных способностях. Высокий сахар и давление негативно влияют на работу мозга.