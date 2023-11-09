Выяснилось, чем опасен тихий рефлюкс
Если у человека садится голос без видимых причин и ему все время хочется прокашляться, это значит, что у него с высокой долей вероятности может быть ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР). Но не зря это заболевание называют "тихим", диагностируется оно редко. Об этом пишет издание Dailymail.
По данным издания, каждый десятый человек, который обращается к отоларингологу страдает ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР), при котором кислота и ферменты, обычно находящиеся в желудке, перемещаются в горло и вызывают хронический кашель и проблемы с глотанием. Среди основных симптомов - охриплость, ощущение, будто что-то застряло в горле, постоянное покашливание, обильное выделение слизи, затруднение глотания, боль в горле, потеря голоса, хрипы, неприятный привкус во рту.
Если заболевание не обнаружить и не вылечить, человек будет чаще сталкиваться с инфекциями горла и носовых пазух, хроническим раздражением горла и поражениям голосовых связок.
Заброс кислоты и ферментов из желудка происходит из-за того, пищеводный сфинктер расслабляется и не смыкается, открывая дорогу кислот, как надо.
На пищеводный сфинктер могут повлиять некоторые лекарства - антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты и препараты гормональной терапии при менопаузе, а также кофе, шоколад, алкоголь, чеснок и лук.
Как только заболевание будет диагностировано, оно легко поддается лечению. Врач назначит специальный препарат, а также поможет скорректировать рацион.