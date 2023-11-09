Выяснилось, чем опасен тихий рефлюкс

Если у человека садится голос без видимых причин и ему все время хочется прокашляться, это значит, что у него с высокой долей вероятности может быть ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР). Но не зря это заболевание называют "тихим", диагностируется оно редко. Об этом пишет издание Dailymail.

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По данным издания, каждый десятый человек, который обращается к отоларингологу страдает ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР), при котором кислота и ферменты, обычно находящиеся в желудке, перемещаются в горло и вызывают хронический кашель и проблемы с глотанием. Среди основных симптомов - охриплость, ощущение, будто что-то застряло в горле, постоянное покашливание, обильное выделение слизи, затруднение глотания, боль в горле, потеря голоса, хрипы, неприятный привкус во рту.

Если заболевание не обнаружить и не вылечить, человек будет чаще сталкиваться с инфекциями горла и носовых пазух, хроническим раздражением горла и поражениям голосовых связок.

Заброс кислоты и ферментов из желудка происходит из-за того, пищеводный сфинктер расслабляется и не смыкается, открывая дорогу кислот, как надо.

На пищеводный сфинктер могут повлиять некоторые лекарства - антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты и препараты гормональной терапии при менопаузе, а также кофе, шоколад, алкоголь, чеснок и лук.

Как только заболевание будет диагностировано, оно легко поддается лечению. Врач назначит специальный препарат, а также поможет скорректировать рацион.