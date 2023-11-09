Доктор назвал причину появления шлаков в организме

Ненужные вещества, которые оседают на стенках сосудов, принято называть шлаками.

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Кандидат медицинских наук, врач Андрей Кондрахин в интервью изданию «Вечерня Москва» назвал причину появления шлаков, а также рассказал, как они влияют на наш организм.

По его словам, существуют продукты, которые организмом полностью не перерабатываются, так как остаются недоокисленными и требуют дополнительных усилий.

Это провоцирует нагрузку на организм, ферментативную недостаточность или перебои в работе органов.

«То есть шлаки – это метаболические останки органических соединений, – пояснил специалист. – Например, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечник».

При этом врач назвал заболевания, при которых чаще всего образуются шлаки. Речь, в частности идёт об онкологии, недугах ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.

«Также очень много продуктов распада активно создаёт приём антибиотиков», – резюмировал доктор Кондрахин.