Онколог объяснила, связан ли рак желудка с употреблением острой пищи

Врач-онколог Суна Исакова рассказала, что периодическое употребление острых блюд не приведет к росту проблем с ЖКТ. Но лучше добавить в рацион побольше свежих овощей и фруктов.

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«После употребления острой пищи увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота – это защитные реакции организма. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма», – объяснила эксперт.

По ее словам, употребление острой пищи не связано с раком желудка. Основная причина заболеваемости – инфицирование бактерией хеликобактер пилори, которую при обнаружении необходимо пролечить.