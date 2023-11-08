Врачи дали советы, как без особых усилий победить боль в спине

На боли в спине жалуются люди самых разных возрастов, причем иногда дискомфорт может значительно отразиться на работоспособности. Врачи рассказали изданию Mirror, как этого избежать.

© Unsplash

Во-первых, рекомендуется каждый день уделять время растяжке. Она не требует особых усилий или навыков, при этом активирует мышцы спины и делает их более сильными. Вместе с тем специалисты обращают внимание, что при появлении дискомфорта стоит прервать занятие.

Во-вторых, важно всегда следить за позой, в которой вы прибываете, когда сидите и даже спите. Нужно держать спину прямой, а перед сном для этого можно, например, использовать подушку: подложить ее под колени или между ними.

Наконец, нужно стараться много двигаться: гулять, ездить на велосипеде, делать зарядку по утрам и т.д. Все это в долгосрочной перспективе сыграет вам на руку, отмечают врачи.