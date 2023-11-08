Иммунолог рассказал об особенностях пришедшего в Россию штамма «пирола»

Пришедший в Россию новый штамм коронавируса «пирола» значительно заразнее «эриса», который сейчас доминирует в стране, и других его предшественников. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Особенности подвида COVID-19 он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлено 10 первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «пирола».

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Крючков отметил, что данные о 10 случаях в стране не отражают общую картину, так как это только те случаи, которые смогли выявить. Он предположил, что «пирола» пришла в Россию месяц или два назад и сейчас она активно распространяется.

По словам иммунолога, это новый подвариант омикрон-линии, который сильно отличается от предыдущих по антигенному составу. Выделяется он большим количеством аминокислотных замен.

«Когда "пирола" впервые появилась, обсуждался вопрос, не перейдет ли такое сильное изменение в S-белке коронавируса к изменению не только заразности, но и к увеличению патогенности, летальности. Сейчас ответа на этот вопрос нет. Были данные, полученные в лабораторных условиях, о том, что да, более серьезно поражает клетки, но сейчас большинство сходится во мнении, что критических отличий патогенности, летальности не будет. Мы это узнаем в этом году, я думаю, что ближе к декабрю», — сказал специалист.

На текущий момент я все-таки предлагаю считать, что «пирола» является сходной по патогенности с «эрисом» и предшествующими омикрон-подлиниями, и если и будет отличаться в сторону большей летальности, то не критически.

Николай Крючков

Так как «пирола» в значительной степени заразнее, чем «эрис» и другие предшественники, она будет эволюционно выигрывать, убежден иммунолог. «Это приведет к тому, что она станет новым относительным доминатором среди всех других подлиний. Относительным, значит, что остальные тоже останутся, просто большой кусок пирога достанется "пироле". И если "эрис" занял примерно одну треть, а две трети остались за остальными подлиниями, то "пирола", думаю, способна более серьезно вытеснить другие, занять, условно, до половины заболеваемости», — заключил собеседник «Ленты.ру».