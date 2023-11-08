Почему у людей, чувствующих себя старше своего возраста, выше риск деменции

Свежее исследование ученых из Каролинского института показало, что у людей, чувствующих себя старше своего возраста, риск развития деменции и инсульта значительно выше, чем у тех, кто чувствует себя на свои годы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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По мере того, как мы взрослеем, риск развития хронических заболеваний, включая рак, болезни сердца и неврологические расстройства, значительно возрастает. Однако, хотя мы все стареем хронологически с одинаковой скоростью, биологически наши часы могут идти быстрее или медленнее. Опираться исключительно на хронологический возраст – количество лет с момента рождения – недостаточно для измерения внутреннего биологического возраста организма.

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Это несоответствие побудило ученых найти способы определения биологического возраста человека . Один из способов — взглянуть на « эпигенетические часы», которые учитывают химические изменения, происходящие в нашей ДНК с возрастом. Другой подход использует информацию медицинских тестов, такую как артериальное давление, уровень холестерина и другие физиологические измерения.

Используя эти «биомаркеры», исследователи обнаружили, что когда биологический возраст человека превышает его хронологический возраст, это часто означает ускоренное старение клеток и более высокую восприимчивость к возрастным заболеваниям.

В исследовании приняли участие более 325 тысяч взрослых британцев среднего и старшего возраста. Ученые пытались понять, увеличивает ли биологический возраст будущие риски развития неврологических заболеваний, включая деменцию, инсульт, болезнь Паркинсона и болезнь двигательных нейронов.

Для оценки биологического возраста jyb проанализировали 18 биомаркеров, собранных во время медицинских осмотров, проведенных в период с 2006 по 2010 год. К ним относятся артериальное давление, уровень глюкозы в крови, уровень холестерина, маркеры воспаления, окружность талии и объем легких.

Затем они наблюдали за участниками в течение девяти лет, чтобы увидеть, у кого развились неврологические заболевания. Люди с более старшим биологическим возрастом на момент начала исследования имели значительно более высокий риск развития деменции и инсульта в течение следующего десятилетия – даже с учетом различий в генетике, поле, доходе и образе жизни.

Представьте себе двух 60-летних людей, принявших участие в исследовании. У одного биологический возраст был 65 лет, у другого — 60. У человека с более ускоренным биологическим возрастом риск деменции был на 20% выше, а риск инсульта — на 40%.

Результаты показывают, что процессы биологического старения, вероятно, в значительной степени способствуют развитию деменции и инсульта в более позднем возрасте. Поэтому оценка биологического возраста по обычным образцам крови может когда-нибудь стать стандартной практикой.