Как нужно проходить обследование на определение рака груди

Медицинский эксперт, рентгенолог, и руководитель лучевой диагностики Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Деменок поделился с aif.ru о методах обнаружения и предупреждения рака молочной железы.

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Среди женщин старше 40 лет маммография, рентгеновское исследование молочных желез, является обязательным каждые 2 года. Однако, как указывает врач, маммография может оказаться недостаточной в профилактике рака. По статистике только в прошлом году в России было обнаружено более 70 000 новых случаев рака молочной железы. Следует отметить, что риск этого заболевания сохраняется даже у молодых женщин.

В дополнение к маммографии, ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов представляет значимое дополнение в диагностике рака молочной железы. Также, рекомендуется ежемесячное самообследование груди для обнаружения новых образований.

Особое внимание уделяется методам скрининга для женщин до 30 лет. МРТ молочных желез является наиболее эффективным методом для данной возрастной категории, особенно в случае наличия генетических предпосылок к заболеванию. Это важно для выявления наследственных форм рака молочной железы, при которых маммография может оказаться неэффективной.

МРТ является более безопасным методом диагностики в сравнении с рентгеновскими исследованиями. Однако, необходимо отметить, что для женщин, у которых невозможно провести качественное маммографическое исследование (например, в случае наличия имплантатов молочных желез), МРТ является рекомендуемым методом.