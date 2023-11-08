Как самостоятельно распознать аритмию

Кардиолог Тхорикова: не стоит пользоваться тонометром для выявления аритмии. По её словам, этот прибор очень неточный и может сработать, когда аритмии вообще нет, — от движения рук, разговора, вибрации стола или всего помещения из-за проходящего транспорта.

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Сейчас есть немало других способов, которые в домашних условиях расскажут о состоянии сердца.

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О них «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт, кардиолог клиники «К + 31» Валерия Тхорикова.

Что такое аритмия

Аритмия — это состояние, при котором сердце бьётся неровно, с пропусками. Чаще всего оно сопровождается ощущениями неровного сердцебиения, замирания — будто человек качается на качелях, рассказала врач.

Также человек может ощущать учащённое сердцебиение — оно появляется внезапно, без видимой причины, без физической и эмоциональной нагрузки.

А ещё в работе сердца могут появляться паузы — оно бьётся редко, может ощущаться замирание, остановки в работе сердца.

Как распознать аритмию дома

Чтобы врач смог поставить диагноз и назначить правильное лечение, ему нужна электрокардиограмма (ЭКГ), сделанная в момент нестандартного сердцебиения. Это можно сделать несколькими способами.

Вызвать скорую. Если вы дома и стало плохо, ЭКГ сделают врачи скорой.Если же дискомфортные ощущения были недолго и чувствуете себя не настолько плохо, могут помочь приборы.

Смарт-часы. Например, Apple Watch, начиная с 4-й серии. Можно очень быстро снять ЭКГ именно в момент неприятных ощущений и отправить доктору или показать на приёме. Также есть такая функция и у часов на Android.

Спецприборы. Например, российский электрокардиограф «Сердечко». Он зарегистрирован как медицинский прибор, поэтому кардиограмма, сделанная на нём, может использоваться для постановки диагноза. Многочисленные аналоги для снятия ЭКГ можно купить, например, на AliExpress, но они не зарегистрированы официально, то есть в больнице такую кардиограмму могут и не принять.

На ощупь. Можно поставить руку в пятое межреберье по средней ключичной линии, пощупать сердце, ощутить его биение и понять, ровно оно бьётся или нет. Также можно измерить пульс, чтобы понять, ритмичный он или нет.

Если аритмия или похожие ощущения беспокоят каждый день, можно провести холтеровское мониторирование ЭКГ.

«Врач или медсестра устанавливают датчики на теле пациента, маленький приборчик с собой в сумочке на ремне через плечо, и пациент проводит с ним целые сутки, спит ночью, поднимается по лестницам, нажимает кнопочку, когда его беспокоит аритмия. Потом врач анализирует запись и может по записи посмотреть, какая есть аритмия, и назначить правильное лечение», — объяснила Тхорикова.