Почему во время болезни у нас появляются сопли

Когда человек болеет, у него часто возникает насморк или заложенность носа. Но почему организм реагирует на инфекцию именно таким образом?

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По словам практикующей детской медсестры Кристин Аренс, слизь (или сопли) - это один из способов, при помощи которого наш организм защищает себя. Слизь на самом деле находится постоянно у нас в носу, горле, лёгких - для защиты от вредных бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Тело человека также постоянно вырабатывает слизь для борьбы с микробами.

Во время болезни иммунная система начинает вырабатывать ещё больше слизи. Она создаётся из смеси воды, белков и солей. Липкая консистенция слизи задерживает вредные микроорганизмы и другие нежелательные частицы, чтобы они не могли дальше проникнуть в организм.

Everyday Health

Также во время болезни у нас иногда краснеет нос. Это связано с тем, что иммунная система, помимо выработки слизи, отправляет дополнительные лейкоциты к источнику инфекции. Эти лейкоциты расширяют кровеносные сосуды в этой области, из-за чего кожа краснеет.

Сопли могут быть жёлтыми или зелёными, а не только прозрачными. Когда лейкоциты борются с инфекцией, они выделяют химические вещества, из-за которых слизь может пожелтеть. Зелёного цвета она может стать, если для выздоровления понадобится больше лейкоцитов.