Как эффективнее всего бороться с деменцией

Варианты лечения слабоумия и его результаты сильно зависят от того, что именно вызвало развитие заболевания. Например, если это возрастные изменения, то их уже не вылечить, но ослабить симптомы можно. А если болезнь возникла в молодом и среднем возрасте, то здесь есть возможность вернуться в норму.

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Валерия Полякова, врач-невролог группы компаний BestDoctor: «Деменция — это состояние, связанное с прогрессирующей потерей интеллекта, которое приводит к значимому нарушению качества жизни и выраженной социальной дезадаптации».

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Обычно она встречается у пожилых людей с сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера или Паркинсона и другими хроническими заболеваниями, которые по разным причинам и разными механизмами приводят к постепенному снижению количества работающих нейронов.

К сожалению, в настоящий момент полностью остановить этот процесс нельзя, однако есть возможность его замедлить или даже несколько улучшить, пусть и на время, когнитивные способности человека. Кроме того, иногда деменция бывает симптомом заболевания, которое при своевременной диагностике довольно успешно поддаётся лечению вместе с полным регрессом всех его симптомов и нормализацией когнитивных функций.

Валерия Полякова, врач-невролог группы компаний BestDoctor:

«К таким состояниям относятся, например, выраженный дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты, аутоиммунные энцефалиты, доброкачественная внутричерепная гипертензия, гипотиреоз, некоторые инфекции, поражающие центральную нервную систему, сильные интоксикации».

Львиную долю пациентов с деменцией составляют, конечно, всё-таки люди пожилого возраста с различными нейродегенеративными заболеваниями, но и здесь у невролога в запасе есть некоторые способы борьбы с нарастающим когнитивным дефицитом.

Самые простые из них являются немедикаментозными. К примеру, доказано, что если пожилой человек продолжает жить в привычных и знакомых для себя условиях, его способность к самообслуживанию сохраняется дольше.

Для того чтобы оставшиеся нейроны функционировали лучше, можно проводить с человеком когнитивную гимнастику: например, предлагать ему посчитать в уме, назвать пять слов, а затем попросить их повторить, попросить его решить какую-то простую логическую задачку или найти на пёстрой картинке мелкий предмет. Если занятия будут регулярными, это поможет головному мозгу дольше оставаться более бодрым.

Вкупе с немедикаментозными методами у человека с деменцией мы используем и лекарственные препараты. Их всего несколько, и механизм их действия направлен на модуляцию количества биохимических веществ в коре головного мозга, которые участвуют в мыслительных процессах. Мы считаем успехом уже снижение скорости прогрессирования деменции, однако иногда можем достичь и некоторого улучшения интеллекта.

Валерия Полякова, врач-невролог группы компаний BestDoctor:

«Не следует также забывать и о том, что у пожилых людей деменция часто соседствует с депрессивным эпизодом. Именно поэтому после установления уровня когнитивных нарушений следует обязательно оценить и психическое состояние человека — его нормализация способствует выраженному улучшению всех мыслительных процессов».

Пусть мы и не можем вернуть человеку с деменцией прежний уровень мыслительных функций, однако при своевременном и всестороннем подходе точно сумеем дольше сохранить его способность оставаться самим собой.

Как защититься от деменции

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