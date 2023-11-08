Сами по себе острые блюда не опасны, но есть люди, которым желательно воздержаться от такой пищи. Об этом рассказала врач-онколог Суна Исакова в беседе с RT.

За острый вкус отвечает вещество капсаицин. По словам врача, оно не повреждает ткани ЖКТ, несмотря на то, что вызывает ощущения жжения и боли.

«Капсаицин связывается с болевыми рецепторами, в ответ на боль расширяются сосуды, увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота — это защитные реакции организма. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма», — объяснила Суна Исакова.

Также врач отметила, что заболеваемость раком желудка не связана с пищевыми предпочтениями, частой причиной становится бактерия - хеликобактер пилори.

Однако негативные последствия есть, они возникают из-за того, что острые блюда одновременно могут быть жареными и солеными. Врач не рекомендует острое тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка и рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы, чтобы избежать обострения.