Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, какие признаки предупредят о проблемах с печенью и желчным.

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Насторожиться стоит, если нет аппетита по утрам и человек испытывает тошноту после жирной пищи. Такое бывает, когда из-за дефицита желчи перестают адекватно перевариваться жиры.

Один из самых опасных, требующих срочного принятия мер, - желтый цвет кожи и слизистой.

"Дело в билирубине. Он не успевает утилизироваться и откладывается в кожи и слизистой, придавая ей желтый оттенок", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Другие признаки - кожный зуд, чаще в ночное время, а также боли в правом подреберье.

Есть еще одна особенность. Если существуют проблемы с работой печени и желчного, многие люди становятся раздражительными, недоверчивыми, часто испытывают гнев.

Кроме того, стоит иметь в виду, что желчь стимулирует кишечник. Когда ее недостаточно, развивается запор. Если, наоборот, желчный чрезмерно активен - диарея.

Как ранее отметила эндокринолог Екатерина Янг, одним из главных запрещенных продуктов является пища с трансжирами. Такая еда сильно увеличивает нагрузку на печень, так как требует больше времени и усилий для переваривания.