Доказали, что тревога, депрессия и стресс могут ухудшить здоровье сердца

Первое исследование было направлено на изучение механизма, при помощи которого психическое состояние влияет на здоровье сердца. Эксперты обнаружили, что тревога и депрессия ускоряют развитие новых факторов риска болезней сердца. В рамках исследования выяснилось, что у 38% всех участников за время наблюдения развился новый фактор риска (высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет 2 типа), у людей с тревогой и депрессией этот фактор появился на полгода раньше, чем у остальных. Также депрессия и тревога повышают на 35% риск возникновения инсульта или сердечного приступа, а у тех, кто больше генетически был предрасположен к стрессу, первый фактор риска, связанный с болезнями сердца, появился в более молодом возрасте.