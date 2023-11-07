Доказали, что тревога, депрессия и стресс могут ухудшить здоровье сердца
Сердце и разум действительно связаны. Результаты двух предварительных исследований показали, что тревога, депрессия и хронический стресс повышают вероятность развития осложнений со стороны сердца и мозга.
В ходе двух недавних исследований учёные выяснили, насколько сильно психическое состояние человека влияет на здоровье его сердца.
Первое исследование было направлено на изучение механизма, при помощи которого психическое состояние влияет на здоровье сердца. Эксперты обнаружили, что тревога и депрессия ускоряют развитие новых факторов риска болезней сердца. В рамках исследования выяснилось, что у 38% всех участников за время наблюдения развился новый фактор риска (высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет 2 типа), у людей с тревогой и депрессией этот фактор появился на полгода раньше, чем у остальных. Также депрессия и тревога повышают на 35% риск возникновения инсульта или сердечного приступа, а у тех, кто больше генетически был предрасположен к стрессу, первый фактор риска, связанный с болезнями сердца, появился в более молодом возрасте.
В рамках второго исследования специалисты узнали о влиянии кумулятивного стресса на здоровье сердца и мозга. Оказалось, что более высокий уровень кумулятивного стресса был связан с увеличением риска возникновения атеросклероза на 22%, сердечно-сосудистых заболеваний - на 20%. Также этот риск был выше среди женщин, людей в возрасте 18-45 лет, лиц с более низким доходом и уровнем образования, латиноамериканцев или темнокожих.
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