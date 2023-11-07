Ученые выяснили, что васаби способствует улучшению памяти у пожилых

Ученые провели исследование с участием 72 японских добровольцев в возрасте 60-80 лет. Они были разделены на две группы, одна группа принимала таблетки с экстрактом васаби, а другая – плацебо.

Далее были проведены тесты на когнитивные способности и память. В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто принимал таблетки с васаби, улучшилась как долговременная, так и кратковременная память. Они также лучше справлялись с ассоциативными тестами. Уровень остальных когнитивных способностей у них остался прежним. У тех, кто принимал плацебо, изменений в когнитивных способностях не наблюдалось.