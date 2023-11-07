Онколог перечислила продукты для профилактики рака

Онколог Строгая перечислила продукты для профилактики рака
«Помидоры – одни из самых полезных продуктов для борьбы с онкологией. Они богаты антиоксидантами, такими как ликопен, способным защитить клетки от свободных радикалов, которые могут привести к развитию рака. Также, помидоры содержат витамин А, C и Е, которые совместно помогают укрепить иммунную систему и снизить риск онкологических заболеваний», – пояснила эксперт.
По ее словам, также стоит включить в рацион капусту, ягоды и зеленый чай. Ирина Строгая рассказала и о пользе чеснока, который считается «стирателем» для раковых клеток. В чесноке содержатся сульфиды и алицин, которые обладают противоопухолевыми свойствами и способны замедлить рост раковых клеток.
Кроме того, россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, заниматься физической активностью и регулярно проходить профилактические обследования, пишет издание Neprosto.fun.