Онколог перечислила продукты для профилактики рака

«Помидоры – одни из самых полезных продуктов для борьбы с онкологией. Они богаты антиоксидантами, такими как ликопен, способным защитить клетки от свободных радикалов, которые могут привести к развитию рака. Также, помидоры содержат витамин А, C и Е, которые совместно помогают укрепить иммунную систему и снизить риск онкологических заболеваний», – пояснила эксперт.