Использование горчичников и растирание спиртом неэффективны в борьбе с болезнями, более того — они могут навредить, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. В комментарии для «Известий» врач развеяла мифы о популярных народных методах лечения простуды.

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Стольная отметила, что многие люди уверены, что горчичники облегчают кашель и ломоту. На деле же они не влияют на простуду и инфекцию, возникающие из-за вирусов.

Горчичный порошок — это растительный препарат, содержащий аллилизотиоцианат. Ощущение тепла и жжения достигается благодаря химической реакции и локальному усилению кровоснабжения. Результатом этого может стать химический ожог или аллергическая реакция даже через несколько часов Анастасия Стольная

К химическому ожогу может привести и растирание спиртом или уксусом, которое практикуют для борьбы с температурой, предупредила Стольная.

«Если же говорить про растирание, обертывание тела влажной прохладной тканью, то эффективность этой процедуры не доказана, стоит ориентироваться на собственные ощущения», — прокомментировала врач.