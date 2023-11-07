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Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксировали на Сахалине

На Сахалине был зафиксирован первый случай заражения гонконгским гриппом, сообщает “Российская газета”.

Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксировали на Сахалине
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Этот тип вируса отличается от других заболеваний тем, что развивается и протекает довольно интенсивно. Один из частых симптомов гонконгского гриппа – высокая температура. Часто у заболевших наблюдаются слабость и ломота в теле.

Чем различаются ОРВИ, ОРЗ и грипп

Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа, которая предотвратит риск заражения вирусом. К тому же, при заболевании гонконгский грипп пройдет без осложнений. Врачи также советуют принять профилактические меры по укреплению иммунитета. Не стоит пренебрегать закаливающими процедурами и приемом витаминов.

Ранее мы рассказывали, кому необходимо вакцинироваться от гриппа.

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