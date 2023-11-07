Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксировали на Сахалине

На Сахалине был зафиксирован первый случай заражения гонконгским гриппом, сообщает “Российская газета”.

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Этот тип вируса отличается от других заболеваний тем, что развивается и протекает довольно интенсивно. Один из частых симптомов гонконгского гриппа – высокая температура. Часто у заболевших наблюдаются слабость и ломота в теле.

Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа, которая предотвратит риск заражения вирусом. К тому же, при заболевании гонконгский грипп пройдет без осложнений. Врачи также советуют принять профилактические меры по укреплению иммунитета. Не стоит пренебрегать закаливающими процедурами и приемом витаминов.